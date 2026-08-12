La Policía Local percibirá en la nómina de agosto el aumento de los complementos específico y de destino

El regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. - EUROPA PRESS
PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno extraordinaria del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles un aumento de los complementos específico y de destino que empezarán a aplicarse en la nómina de este mes y será de carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.
El regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá, ha destacado en rueda de prensa posterior a la Junta que el aumento de ambos complementos es "justo" debido al aumento poblacional en Palma, ya que provoca un incremento de los trabajos de los agentes.
Según ha indicado, el aumento de estos complementos "hace más de 15 años que estaba pendiente". El regidor no ha podido hacer una estimación de cuál será el sueldo medio de un agente porque cada área tiene uno distinto, aunque sí ha señalado que el incremento de los complementos garantiza entre 300 y 400 euros más de media.
Bauzá ha explicado que Palma se acerca al medio millón de habitantes y que, al igual que ha crecido la población, también lo ha hecho el servicio, motivo por el cual se ha actualizado la organización del cuerpo policial.