La Policía Local recoge testimonios y reconstruye los momentos previos al atropello mortal del domingo

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local de Palma investiga las circunstancias del atropello mortal del pasado domingo, en el que murió una niña de tres años en el Coll de'n Rabassa, en Palma, para lo cual ha iniciado la recopilación de testimonios y la reconstrucción de los instantes previos.

Fuentes del cuerpo han explicado a Europa Press que dentro de la recogida de testimonios, se está a la espera de las aportaciones que puedan hacer los médicos que atendieron al conductor, trasladado al Hospital Son Llàtzer, aunque resultó ileso, pero ante la posibilidad de que justo antes del trágico suceso sufriera algún tipo de indisposición.

Por otra parte, dentro de la reconstrucción de los hechos que han iniciado los agentes, sobresale el análisis del dispositivo electrónico Event Data Recorder (EDR), algo parecido a la conocida caja negra de los aviones, y que registra datos clave como velocidad o frenados en los instantes anteriores y posteriores al suceso.

Cabe recordar que el accidente tuvo lugar sobre a las 12.10 horas de este domingo, cuando un turismo que circulaba en la intersección de la calle de Caimari con la calle de Bailén desvió su trayectoria hacia la izquierda, invadiendo el margen donde se encontraban tres peatones.

Como consecuencia del impacto, la menor falleció, mientras que la madre y la abuela sufrieron lesiones de diversa consideración.