La Policía Local retira cinco altavoces de gran tamaño por las molestias que causaban en Playa de Palma

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha informado este viernes de la retirada, en un operativo en la Playa de Palma, de cinco altavoces que estaban causando molestias por ruido.

Según ha informado en un comunicado, en el marco del dispositivo SETUR 2025, llevó a cabo una intervención contra conductas incívicas en la Playa de Palma, que se saldó con la retirada de estos cinco altavoces.

El operativo tuvo lugar la tarde del sábado 13 de septiembre entre los balnearios 6 y 7 y los agentes levantaron cinco actas de denuncia por infracción del artículo 47 de la Ordenanza Cívica, que prohíbe el uso de equipos de sonido que puedan generar un impacto acústico significativo.

Los altavoces fueron retirados a diferentes grupos de personas que causaban molestias al resto de usuarios. Esta infracción leve puede suponer una sanción de hasta 750 euros en su grado máximo.

En el mismo dispositivo, se intervinieron 350 camisetas deportivas presuntamente falsificadas, después de que un vendedor las abandonara. También se actuó contra la venta ambulante de bebidas elaboradas, tabaco y vaporizadores. Este material fue trasladado a dependencias policiales para su destrucción.