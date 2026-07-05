La Policía Local de Santa Eulària detiene a tres personas en tres actuaciones contra el tráfico de drogas. - AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA

PALMA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santa Eulària ha detenido a tres personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública en tres actuaciones realizadas entre el 30 de junio y el 2 de julio en diferentes puntos del municipio.

Las intervenciones fueron llevadas a cabo por agentes que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana y vigilancia de posibles delitos e infracciones, en algunos casos mediante patrullas de paisano y vehículos no rotulados.

En conjunto, las tres actuaciones permitieron intervenir diferentes sustancias estupefacientes, más de 3.300 euros en efectivo, teléfonos móviles y vehículos presuntamente relacionados con los hechos investigados, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La primera actuación tuvo lugar el 30 de junio, sobre las 20.15 horas, en la zona de la rotonda de la avenida de s'Argamassa. Los agentes observaron a un varón circulando en bicicleta por la acera y realizando maniobras de riesgo.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó abandonar la zona de forma precipitada. Durante la identificación, los agentes apreciaron una actitud nerviosa, desafiante y poco colaboradora, por lo que se solicitó apoyo de otra unidad. En el registro de sus pertenencias se localizó una pieza de una sustancia que podía ser hachís y con un peso de 54,68 gramos, además de 800 euros en efectivo.

La persona fue detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública. También se intervinieron un teléfono móvil y una bicicleta, que quedaron a disposición de la autoridad judicial.

La segunda intervención se produjo el 1 de julio, sobre las 17.10 horas, en la calle John Lennon, a la altura de la salida de un supermercado, en el pueblo de Santa Eulària.

Los agentes observaron desde el vehículo especial para tareas de incógnito a dos varones realizando un aparente intercambio de objetos. Uno de ellos portaba una cantidad relevante de dinero en efectivo y el otro sostenía un envoltorio de forma esférica.

Los policías comprobaron que el envoltorio contenía una sustancia en forma de polvo, con un peso bruto aproximado de 12,10 gramos. La otra persona implicada portaba 645 euros en efectivo.

A la vista de los indicios, la Policía Local procedió a la detención preventiva de uno de los varones como presunto autor de un delito contra la salud pública. Además, se intervinieron un teléfono móvil y una motocicleta, al considerar que podían estar relacionados con los hechos investigados.

La tercera actuación tuvo lugar el 2 de julio, sobre las 17.20 horas, en la zona de la avenida Cala Llonga. Los agentes observaron un vehículo que realizó una maniobra indebida de cambio de sentido, obligando a otro turismo a efectuar una maniobra para evitar la colisión.

Tras identificar al conductor y a los otros ocupantes del vehículo, los agentes percibieron un fuerte olor compatible con el cánnabis y procedieron al registro superficial del turismo y de las pertenencias.

Bajo el asiento del conductor se localizó una bolsa con sustancia vegetal de color verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 27 gramos.

Asimismo, se intervino un bolso que contenía una bolsa con una sustancia que podía ser éxtasis o cristal, con un peso aproximado de 10 gramos; varias sustancias compatibles con cocaína repartidas en 19 bolsitas, con un peso aproximado de 20 gramos; y una bolsa con pastillas de color rosa, con un peso aproximado de 4 gramos.

También se localizaron 1.855 euros en efectivo. El conductor manifestó voluntariamente que las sustancias intervenidas eran de su propiedad, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. El vehículo fue retirado por la grúa municipal al constarle una ITV desfavorable con más de dos meses de antigüedad.