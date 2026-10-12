La Policía Local de Santa Eulària pone 31 multas por llevar drogas en el cierre de las discotecas de Eivissa

Sustancias incautadas por la Policía Local de Santa Eulària en un operativo por el cierre de las discoteras de Eivissa.
Sustancias incautadas por la Policía Local de Santa Eulària en un operativo por el cierre de las discoteras de Eivissa. - AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 12 octubre 2026 13:05
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EIVISSA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santa Eulària ha levantado 31 actas de infracción por, supuestamente, tenencia de drogas durante un operativo desplegado por el cierre de discotecas, sin que se hayan llegado a producir detenciones.

El dispositivo contó con siete agentes de Santa Eulària y un policía local de Formentera con un perro detector de sustancias estupefacientes.

En un comunicado, la Policía Local de Santa Eulària ha detallado que la actuación se llevó a cabo durante la pasada noche y la sustancia aprehendida en la mayoría de los casos fue cocaína, aunque también se identificó cocaína rosa, conocida como tusi. La actuación se desarrolló sin que se produjeran detenciones.

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