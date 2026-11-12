La Policía Nacional en Baleares guarda un minuto de silencio en recuerdo del subinspector fallecido en Oviedo

La Policía Nacional en Baleares guarda un minuto de silencio en recurdo del subinspector fallecido en Oviedo - POLICÍA NACIONAL

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura de Policía de Baleares, junto a las comisarías locales de todas las islas, ha guardado este jueves un minuto de silencio en recuerdo y homenaje al subinspector Juan José Rodríguez, fallecido el pasado martes en acto de servicio en Oviedo, junto a su perro Deny.

Desde la Jefatura han trasladado en un comunicado su "profunda consternación y el dolor" que esta pérdida ha provocado entre todos los integrantes del cuerpo.

En este sentido, han subrayado que la marcha de un compañero en estas circunstancias supone un golpe especialmente duro para quienes comparten cada día la misma vocación de servicio, entrega y responsabilidad.

"La Jefatura quiere expresar su compromiso de seguir trabajando cada día para honrar su memoria, manteniendo vivos los valores que representa nuestra profesión y el orgullo de pertenecer a este cuerpo", han concluido.