La Policía Nacional desarticula un grupo criminal especializado en robos de relojes de alta gama en Ibiza

IBIZA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de la Policía Nacional en Ibiza han detenido a cuatro hombres, de origen argelino, como presuntos autores de varios delitos, entre ellos, integración en grupo criminal, robo con violencia y falsedad documental.

Según ha informado la Policía Nacional este sábado en una nota de prensa, la investigación arrancó el pasado 9 de agosto tras recibirse la denuncia de un turista que había sido víctima de un robo con violencia ya que le habían robado un reloj valorado en 27.000 euros.

La víctima relató que, mientras paseaba por una zona turística cercana al puerto de Ibiza en compañía de su pareja, fue asaltado por un individuo que lo lanzó fuertemente contra un vehículo y, aprovechando su caída, le arrancó con brutalidad el reloj de alta gama que portaba en la muñeca para después huir del lugar a la carrera junto a otros dos individuos que le esperaban.

Los investigadores intensificaron las gestiones al ser conocedores del 'modus operandi' utilizado por los autores de este tipo de hechos delictivos.

Fruto de las pesquisas, los agentes pudieron relacionar los hechos con una investigación cercana, donde dos de los individuos de este nuevo robo fueron detenidos por otro robo con violencia, logrando así obtener con celeridad los datos relevantes para la localización y nueva detención de los autores.

Con toda la información recibida, comenzaron las labores de investigación que permitieron identificar a los presuntos autores de los hechos, logrando posteriormente la detención y puesta a disposición judicial de cuatro hombres, imputándoles a tres de ellos los delitos de robo con violencia y pertenencia a grupo criminal y a dos por falsedad documental, no descartando futuras detenciones.