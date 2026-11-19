Archivo - Un agente de la Policía nacional en Son Banya. - POLICÍA - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres que fueron sorprendidos en el interior de una caseta utilizada como punto de venta de droga en Son Banya.

Según ha ha informado en un comunicado la Jefatura Superior, los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado, momento en que varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAP) realizaron un dispositivo contra el tráfico de drogas a pequeña escala en el poblado.

Una vez posicionados en el exterior y con la mirada sobre las casetas utilizadas como puntos de venta de drogas, vieron a dos hombres que, al percatarse de la presencia policial, trataron de huir. Tras una persecución por el interior del poblado los dos sospechosos, de origen rumano y paraguayo, fueron interceptados.

Durante la persecución, los policías vieron a uno de los hombres desprendiéndose de un objeto y tratando de arrojar igualmente una riñonera.

Paralelamente, otra de las patrullas se mantuvo en el exterior de la caseta para que nadie, mientras eran atrapados los presuntos autores, pudiera deshacerse de droga o evidencias que pudiera haber en el interior.

Una vez interceptados ambos individuos, los agentes entraron en la caseta, donde hallaron sustancias estupefacientes esparcidas sobre una mesa dispuestas para la venta.

En total, se intervinieron más de medio centenar de gramos de cocaína, marihuana, hachís, fármacos para la disfunción eréctil y útiles para la venta y distribución de sustancias estupefacientes.

Durante el cacheo de ambos varones, les fueron localizados más de 3.000 euros, fraccionados en diversos billetes y monedas, escondidos entre sus ropas y en la riñonera intervenida a uno de ellos.

Por esta razón, las dos personas fueron detenidas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y fueron trasladas hasta dependencias policiales.