La Policía Nacional detiene a un hombre por robar a otro 6.000 euros en plena calle en Palma

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen marroquí, como presunto autor de un robo con violencia en una concurrida calle comercial de Palma a un hombre que portaba cerca de 6.000 euros.

Según han informado en nota de prensa, agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional fueron comisionados por el 091 para que se dirigieran al barrio de La Llotja de Palma, donde según llamadas se habría producido un robo con violencia y que varios testigos conseguido interceptar al autor el cual tenían retenido.

Personados en el lugar, los agentes observaron como dos hombres tenían retenido a otro varón, el cual acababa de cometer un robo con violencia en esa misma calle.

Los agentes localizaron a la víctima del robo con violencia que informó que un hombre momentos antes se había acercado a él con la excusa de pedirle un cigarro para sorpresivamente meterle la mano en el pantalón y arrebatarle un sobre en el que portaba alrededor de 6.000 euros que llevaba por motivos laborales, así como un teléfono móvil.

Tras arrebatarle el sobre con el dinero, el hombre echó a correr, aunque el varón consiguió interceptarle a los pocos metros, iniciando ambos una acalorada disputa, en el transcurso de la discusión el presunto autor acometió a golpes contra la víctima a la vez que le amenazó, espetándole "suéltame o te pincho y te mato". Debido a los golpes, la víctima presentaba una herida en la cara por lo que necesitó asistencia sanitaria.

El perjudicado informó que tras pedir ayuda mientras era golpeado, varios viandantes se acercaron y le auxiliaron, pudiendo entre todos retener al ladrón, impidiéndole la huida hasta la llegada de los agentes.

Informados de los hechos acaecidos tanto por la victima como por los testigos, los agentes procedieron a la plena identificación del presunto autor, el cual en el cacheo de seguridad le fue localizado entre sus pertenencias un sobre con unos 3.900 euros en billetes, reconociendo la víctima como suyo tanto el sobre como el dinero intervenido. Los policías recuperaron el total del dinero sustraído que fue entregado a su propietario.

Finalmente los agentes arrestaron al varón como presunto autor de un robo con violencia siendo trasladado hasta dependencias policiales.