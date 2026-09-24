La Policía Nacional detiene en Palma a una mujer que fue sorprendida con cinco kilos de marihuana

La Policía Nacional detiene a una mujer que fue sorprendida con cinco kilos de marihuana. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer que fue pillada con cinco kilos de cocaína y que, en el momento de ser interceptada, trató de huir de los agentes deshaciéndose de la droga.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, durante la madrugada del pasado 23 de septiembre, agentes de la Policía Nacional, que realizaban labores de prevención, observaron una motocicleta que circulaba por el barrio de Son Gotleu. La patrulla dio el alto a la conductora. Sin embargo, no hizo a las indicaciones y huyó.

Durante la persecución, la mujer arrojó las bolsas que transportaba. En concreto, los policías nacionales observaron cómo se desprendía de dos bolsas de basura, mientras continuaba la huida a bordo de la motocicleta.

Los policías, rápidamente y sin perderla de vista, recogieron las bolsas y comprobaron que en su interior había numerosos paquetes transparentes que contenían cogollos de marihuana. En total, el peso de la sustancia intervenida fue de cinco kilos.

La persecución continuó hasta que la presunta autor accedió a una vía peatonal. En ese momento, la conductora abandonó el vehículo y trató de continuar la huida a pie, aunque finalmente pudo ser interceptada y detenida por los agentes por ser la presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

Asimismo, la Udyco de la Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias posteriores para esclarecer todos los detalles relacionados con la sustancia estupefaciente.