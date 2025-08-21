La Policía Nacional detiene a tres jóvenes por varios robos en concesionarios de coches de Palma

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes, dos de ellos de origen español y mayores de edad y un tercero menor de edad, como presuntos autores de tres delitos de robos con fuerza en concesionarios de vehículos, un robo con violencia y un delito de daños en Palma.

El pasado fin de semana, según han informado en una nota de prensa, se perpetraron varios robos con fuerza en concesionarios de vehículos en Palma.

Un grupo de jóvenes accedió a las instalaciones de dos empresas mediante el forzamiento de la barrera de entrada y una vez dentro se hicieron con las llaves de los vehículos. Los hechos se produjeron de madrugada desde el día 15 al 17 de agosto.

Acto seguido los jóvenes sustrajeron un total de nueve automóviles saliendo del interior de las instalaciones. También robaron ordenadores, teléfonos móviles y llaves de otros vehículos.

En ambos concesionarios accedieron en dos ocasiones, intentando en una de ellas sustraer otro vehículo, que habría sido el décimo, si bien cuando se disponían a salir colisionaron con uno de los pilares de la puerta provocando daños considerables tanto en el vehículo como en el inmueble.

Además, con uno de los vehículos se produjo un robo con violencia el día 16, sobre las 09.30 horas en el barrio de Coll d'en Rabassa de Palma, momento en que una mujer octogenaria iba caminando siendo seguida por dos jóvenes que iban a bordo de uno de los vehículos sustraídos.

Uno de los jóvenes se apeó del vehículo y se acercó a la víctima propinándole un tirón de su bolso, consiguiendo sustraerlo y provocando que la mujer sufriera lesiones.

En vista de los hechos el Grupo de Robos inició una investigación, estableciéndose un dispositivo policial al objeto de recuperar los vehículos y localizar a los autores de los robos.

Fruto de los dispositivos policiales, en la madrugada del día 19 y 20 de agosto, en la plaza Orson Welles de Palma, dos patrullas de paisano del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional localizaron uno de los vehículos sustraídos.

Posteriormente tres jóvenes se acercaron al vehículo activándolo con las llaves. Los agentes se aproximaron a los tres jóvenes y uno de ellos al verse descubierto arrojó la llave al interior de un parque.

Los policías pudieron recuperar la llave, que era del vehículo sustraído de uno de los concesionarios. En vista de los hechos los agentes detuvieron a los tres jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

El Grupo de Robos de la Policía Nacional que estaba llevando a cabo las pesquisas policiales los detuvo finalmente por ser presuntos autores de tres robos con fuerza en los concesionarios, un robo con violencia y un delito de daños.

Hasta el momento se han conseguido recuperar ocho de los vehículos sustraídos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.