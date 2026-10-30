La Policía Nacional no detecta grupos organizados de Blocus aunque desplegará un dispositivo preventivo en Palma

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PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional no ha detectado grupos organizados de Blocus en Palma ante la supuesta concentración convocada a través de redes sociales para este viernes en Palma.

Fuentes policiales han indicado que se desplegará un dispositivo preventivo este fin de semana en la ciudad, atendiendo también a que este sábado se celebra 'Halloween', aunque no será "especial" ni contará con refuerzos extraordinarios.

Así, han insistido en que no hay ningún grupo organizado, como los que aparentemente estuvieron detrás de los disturbios en Barcelona, y que además, la concentración no ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno.

La convocatoria, difundida a través de cuentas de Instagram y desde el anonimato, llama a concentrarse a las 19.30 horas en la plaza de España de Palma bajo la proclama "por un futuro más justo, por una Mallorca mejor para todos".