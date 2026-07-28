La Policía Nacional salva a una mujer que quería acabar con su vida en Palma

Un agente de la Policía Nacional, junto a una ambulancia. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha salvado a una mujer que quería acabar con su vida en un barrio del extrarradio de Palma.

Fue el pasado sábado cuando el 091 recibió una llamada en la que se alertaba de que una mujer estaba intentando quitarse la vida, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Como en el aviso no se informó de la ubicación exacta, los agentes realizaron varias batidas hasta localizarla. Al comprobar que tenía ideaciones autolíticas, entablaron una conversación con ella y le practicaron primeros auxilios psicológicos con la intención de minimizar la situación de peligro en la que se encontraba.

Los policías consiguieron preservar la seguridad de la mujer, reducir su agitación, calmarla y atenderla hasta que la consiguieron poner a salvo. Posteriormente fue atendida por personal sanitario que se hizo cargo de la mujer, asistiéndola y trasladándola a un centro hospitalario.

En España existen recursos de ayuda ante ideaciones suicidas, como el Teléfono de la Esperanza (717003717, en Baleares 971461112), la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad (024), y el 112, que dispone de profesionales de psicología. El Teléfono de la Esperanza en Baleares es el 971461112.