La Policía pide ayuda para localizar a propietarios de puertas y persianas afectados por un estafador detenido en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha solicitado este domingo colaboración para localizar a propietarios de puertas y persianas afectados por un hombre español detenido en Palma por cobrar por adelantado trabajos de barnizado que le eran encargados y que nunca realizó.

En este sentido, la Policía ha compartido una imagen de las puertas y persianas que fueron incautadas al presunto estafador y cuyos propietarios todavía no han podido ser localizados.

La investigación continúa abierta y, hasta el momento, el número de víctimas contabilizadas asciende a 30 y el importe defraudado a en torno a los 40.000 euros.

Hay que recordar que la Policía Nacional informó el pasado 9 de octubre, en nota de prensa, de la detención de un hombre español como presunto autor de un delito de estafa, amenazas graves y reclamación judicial, por lo que fue enviado a prisión por la autoridad judicial.

Según informó la Jefatura Superior, la operación del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional arrancó hace unos meses tras recibirse múltiples denuncias por estafa, con un común modus operandi y un mismo autor.

A partir de estas denuncias, los agentes tuvieron conocimiento de que un varón se anunciaba en portales de internet y chats de mensajería telefónica, utilizando para ello el nombre de empresas solventes, para realizar trabajos de lacado y barnizado de puertas y ventanas a un precio muy inferior al del mercado.

Tras contactar con las víctimas, el presunto autor entablaba conversación con estas, acordaban un precio y recogía los efectos a reparar de los domicilios.

A la hora de la retirada de los efectos, solicitaba el adelanto de la mitad del total del presupuesto y entregaba a las victimas un 'recibí' en alguno de los casos, aunque en otros no entregaba ningún tipo de documento como justificante de pago. Tras esto, informaba a los perjudicados de que en un breve intervalo de tiempo los trabajos estarían acabados.

Posteriormente, según la Policía, el presunto autor contactaba con sus víctimas a los pocos días de la recogida de los efectos y solicitaba más dinero de lo acordado en un primer momento.

Para ello utilizaba dos estrategias. O bien se excusaba en que tenía que comprar más material de lo inicialmente pactado o decía que tenía que entregar los efectos a un carpintero para su arreglo y posterior lacado.

Por otro lado, utilizaba la excusa del alquiler de un local para llevar a cabo los trabajos, por lo que necesitaba un adelanto de una indeterminada cantidad de dinero. Para generar confianza ofrecía a las victimas la posibilidad de abaratar el coste final entre 200 y 300 euros respecto a lo inicialmente acordado.

El presunto autor llegó a enviar a las victimas fotos de su documentación personal con el interés de generar tranquilidad y conseguir el dinero solicitado.

Llegado el plazo de entrega, el presunto autor contactaba con las victimas y acordaba una fecha y hora de entrega, aunque en ningún momento llegaba a hacerse efectiva la entrega del material ya que el presunto autor dejaba de contestar a las llamadas y mensajes.

Transcurridos varios meses más del plazo inicialmente pactado para la entrega de los efectos, el detenido se tornaba agresivo y en actitud chulesca hacia las víctimas. Llegó a proferir amenazas con agresiones físicas a ellos o sus familiares y pedía más dinero para entregarles los trabajos.

Tras varias vías de investigación y tras las pesquisas practicadas por los agentes del grupo de delincuencia económica, se logró la plena identificación y localización del presunto autor, en una finca de la zona norte de Mallorca, donde finalmente se le arrestó.