Policías locales destacan de nuevo la presión de Subirán durante sus declaraciones en el caso Cursach

"Me sentí humillado. Esa no es mi declaración", asegura un testigo

"Me dijo que si volvía a mentir, iba a ser detenido", indica otro en relación al fiscal

PALMA, 19 (EUROPA PRESS)

Policías locales de Palma, que han declarado este miércoles como testigos en el juicio por el caso Cursach, han vuelto a insistir en las presiones del fiscal Miguel Ángel Subirán durante sus declaraciones en la fase de instrucción.

La jornada del juicio de este miércoles, que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, ha comenzado con la declaración de un testigo, que apenas ha durado cinco minutos. Seguidamente, han desfilado ante el Tribunal de la Sala, presidido por la magistrada Samantha Romero, tres testigos más que pertenecen a la Policía Local de Palma.

Todos han resaltado la actitud de Subirán durante sus declaraciones. El primero ha subrayado, ante preguntas del Ministerio Fiscal, que esa no es su declaración: "Está totalmente manipulada. Era un monólogo de Subirán porque él muchas veces decía cosas que las ponía en la declaración", ha asegurado.

En el mismo sentido, otro de los interrogados ha destacado la riña que recibió por parte de Subirán. "Me metió en una habitación y sólo me gritaba 'que se calle, te hemos llamado muchas veces. Como vuelvas a mentir, se irá detenido de aquí'", ha afirmado, para después indicar que no le dejaba explicarse por qué no había cogido el teléfono para la citación judicial.

Así mismo, el tercer policía ha indicado que en su declaración hay "añadidos" del fiscal Subirán. "Esto no lo dije. Mi verdad es la que le estoy contando a usted", ha dicho el testigo en respuesta a las preguntas del fiscal Tomás Herranz durante el juicio.

Todos han coincidido en señalar que firmaron su declaración judicial sin haberla leído por la presión que sentían ante el Ministerio Fiscal, así como las continuas advertencias de Subirán para llamar a la regidora de Cort y así suspenderlos de empleo y sueldo.

Además, uno de ellos ha negado que dos de los agentes acusados en la causa Tomás Mas y Carlos Vallecillo consumieran sustancias tóxicas en una discoteca de Palma, dónde él trabajaba. En esta línea, ha incidido en la "inquina" del fiscal contra esas personas. "Me decía 'a que toman cocaína, a que se drogan'", ha señalado.

A continuación, otro de los policías que ha declarado en la jornada de este miércoles, ha resaltado los plantones fijos que realizaban ante determinados locales de la Playa de Palma, regentados por el empresario Bartolomé Cursach. A su juicio, era una práctica "poco habitual" que beneficiaba a las discotecas: "Si tengo policías haciendo plantón delante de mi local, me evitaré problemas".

DOCUMENTO EN APOYO A FISCALÍA

Uno de los testigos de este miércoles, también policía local de Palma, ha comentado el expediente que se levantó a un compañero. El detonante, según ha comentado, fue una queja porque no se podían desplazar con coche oficial hasta la comisaría de la Playa de Palma, mientras un mando de la Policía sí lo hacía.

La presidenta del Tribunal ha insistido en el porqué de la apertura de ese expediente y, pese a que el testigo ha reiterado que no sabe exactamente el motivo, sí ha concretado que desde entonces el agente estuvo "en el punto de mira".

Además, a preguntas de Antonio Martínez, abogado del director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, el hombre ha relatado que dos policías de Palma --uno de ellos declaró ayer en el juicio-- le pidieron que firmara un escrito en apoyo al Ministerio Fiscal al comienzo de la fase de instrucción judicial de esta causa. "Salió en prensa y me indignó muchísimo porque me sentí utilizado", ha remarcado, para después concretar que le solicitaron su firma en un segundo documento y se negó porque "creaba sensación de inseguridad judicial".

Al comienzo de la sesión, la presidenta del Tribunal ha comunicado a los letrados la negativa de aceptar la prueba documental presentada este martes por el abogado Martínez. "No se ha justificado que el testigo haya declarado cosas diferentes a lo que declaró en otros momentos de la instrucción", ha aseverado. El juicio se retomará este jueves, a las 09.45 horas, en la Audiencia Provincial de Baleares.