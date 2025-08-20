Policías nacionales piden más medios para atender la llegada de migrantes a Baleares

Archivo - Un migrante en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés en el Hierro, a 22 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

En el puerto de Ibiza se mezclan los turistas que desembarcan de los cruceros con los migrantes recién llegados, según el SUP

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha instado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, a que reclame al Ministerio del Interior más medios humanos y materiales para que los policías nacionales puedan atender en mejores condiciones a los migrantes que llegan en pateras a las costas del archipiélago.

La organización sindical, en un comunicado, ha alertado que esta falta de efectivos y la elevada presión migratoria acaba perjudicando a los residentes en las Islas.

Estos, han lamentado, "se ven privados de un servicio de calidad" por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que deben ocupar parte de sus plantillas "en la recepción y tramitación de expedientes de migrantes".

El SUP también ha reclamado que se reconozca la consolidación de la ruta entre Argelia y Baleares y que el Gobierno pida el despliegue de los recursos materiales y del personal especializado en flujos migratorios de Frontex. Su "mera presencia", ha considerado el sindicato, "sería preventiva para las mafias dedicadas a la inmigración descartasen Baleares".

Los policías nacionales representados por la organización han lamentado que, pese al contexto en el que trabajan, ni siquiera han recibido un "pequeño guiño" por parte del Gobierno, como podría ser el pago de un plus de insularidad "digno".

LA SITUACIÓN EN MALLORCA, IBIZA Y FORMENTERA

El SUP, en su comunicado, detalla isla por isla --exceptuando Menorca, que no recibe pateras-- la situación en la que los agentes tienen que atender a los migrantes, que suman más de 4.000 en lo que va de año.

Tanto los llegados a Ibiza como a Formentera, ha señalado, son atendidos bajo una carpa ubicada en el puerto de la mayor de las Pitiusas y "a pleno sol", lo que pone en peligro la integridad de los migrantes, quienes en ocasiones sufren deshidratación o enfermedades varias, y la seguridad de los policías que deben identificarlos y tramitar sus expedientes "en tiempo récord".

En el puerto, ha apuntado el sindicato, se puede observar el contraste entre una isla "dedicada al turismo de lujo" y el "drama de los migrantes", dado que los pasajeros de los cruceros desembarcan cruzando justo por delante de la carpa.

Ibiza, además, carece de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), algo que al parecer del SUP sería necesario y que podría instalarse en el antiguo acuartelamiento militar de Sa Coma.

Mallorca sí que cuenta con CATE, pero "tampoco se libra" de unos recursos policiales "limitados" para cubrir un servicio "que se sigue considerando como algo puntual a nivel institucional pero que es regular, surgiendo turnos forzosos en días de descanso por falta de pesonal".