CCOO reclama más medios para Salvamento Marítimo en Baleares para hacer frente a los rescates de migrantes

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado más medios para que Salvamento Marítimo pueda hacer frente a los rescates de las personas migrantes que llegan a las costas de Baleares a bordo de pateras.

El sindicato, en un comunicado, ha considerado que Salvamento Marítimo necesita renovar su flota y modernizar los equipos de muchas de sus unidades, especialmente las unidades Salvamar y Guardamar, responsables de la mayoría de los rescates.

Esta falta de medios, ha sostenido, es lo que "subyace" de la polémica generada por el cruce de declaraciones entre la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Salvamento Marítimo. Los primeros acusaron a los segundos de someter a los migrantes a "esperas inhumanas" y de dar preferencia al rescate de "turistas", algo que estos negaron.

Desde la organización sindical, para argumentar su petición de medios, han señalado que el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Palma es responsable, dentro de la zona de búsqueda y salvamento española, de un gran rombo que abarca el archipiélago y que limita al norte y al oeste por las zonas controladas desde la península y al sur y al este por las de Argelia y Francia.

Las embarcaciones que llegan hasta la zona SAR de Baleares suelen llevar una veintena de personas a bordo, "lo que hace que los rescates se activen con más frecuencia, afectando al periodo de descanso de las tripulaciones". Los trabajadores de Salvamento Marítimo implicados en los rescates, ha apuntado el sindicato, sufren duras condiciones de trabajo a nivel físico, mental, laboral y de higiene.

El sindicato ha insistido en que, en este contexto en el que la ruta migratoria a Baleares "se está consolidando e incrementando" y "ya no caben sorpresas", es necesario incrementar los medios para dar respuesta a un "problema estructural". Los medios con los que cuentan las Islas son, siempre según CCOO, "la mitad" de los disponibles en Canarias.

A esta situación migratoria, ha concluido la organización, se le suma el auge del turismo náutico, que conlleva una gran concentración de embarcaciones de recreo durante los meses de verano y convierte a Baleares en una de las zona con más operaciones de rescate.