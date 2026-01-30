Pollença Fest 2026: The Tyets, Xanguito y Òrbita 90

Cartel del Pollença Fest 2026 - AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

El Ayuntamiento de Pollença ha anunciado un nuevo festival en el municipio, el Pollença Fest, que se celebrará el sábado 18 de abril y contará con el grupo The Tyets como cabeza de cartel. Se trata del único concierto que el grupo catalán hará en Mallorca este 2026.

Xanguito y Òrbita 90 también formarán parte del festival, que se celebrará en Ca n'Escarrinxo a partir de las 17.30 horas y hasta pasada la medianoche, según ha informado el Ayuntamiento.

El Pollença Fest nace como continuación del Pollença Rock y del Pollença Folk y como una apuesta por la cultura en catalán.

El concierto de The Tyets será el único en la isla este año, mientras que la de Xanguito será una de las primeras actuaciones tras su nuevo disco. El grupo de Pollença Òrbita 90 cerrará la noche con sus versiones de rock en catalán.