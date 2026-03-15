Pons (PSIB) afirma que la industria verde puede generar oportunidades en territorios con retos demográficos. - PSIB

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) - El diputado del PSIB y secretario de Transición Justa del Comisión Ejecutiva del PSOE, Marc Pons, ha afirmado este domingo que las nuevas energías y la industria verde pueden ser una oportunidad para el desarrollo económico y el empleo, especialmente en territorios con retos demográficos.

Pons ha participado este domingo en la Escuela de Invierno del PSC, que se está celebrando en la ciudad de Tarragona, en el diálogo titulado 'Los retos de la energía y la movilidad para mejorar la competitividad'.

El socialista ha defendido que la transición energética es una oportunidad histórica para modernizar la economía, reducir la dependencia energética exterior y situar a España a la vanguardia europea de las energías limpias.

También ha destacado el papel del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) como hoja de ruta para acelerar el despliegue de las renovables e impulsar la electrificación de sectores clave como el transporte y la industria.

La mesa redonda ha contado también con la participación del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque; y el director corporativo de Relaciones Institucionales de Baleària, Javier Cervera, con la moderación de la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés.