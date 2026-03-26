Portas aplaude el visto bueno del Congreso al senador para Formentera: "Ha sabido escuchar una reivindicación justa"

La delegación de Formentera durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

FORMENTERA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha aplaudido que el Congreso haya dado luz verde a la reforma de la Constitución Española impulsada por el Parlament para que la isla disponga de un senador propio y se desvincule del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Eivissa.

Portas, en un comunicado, ha considerado que se trata de "día histórico" y ha agradecido que la Cámara Baja haya "sabido escuchar una reivindicación justa, legítima y sostenida durante muchos años".

"Es un día importante para Formentera y para la calidad democrática del Estado", ha considerado el líder de la institución insular, quien ha seguido el debate desde el hemiciclo.

Portas ha afirmado que la votación favorable a la reforma constitucional supone un paso hacia adelante en "dignidad institucional, representación y justicia territorial".

"Se ha hecho justicia con una isla que tiene realidad propia, intereses propios y todo el derecho a defenderlos en la cámara territorial", ha insistido el presidente insular, quien ha defendido que Formentera abrirá "una nueva etapa de representación política".

Solamente Vox ha votado en contra de esta reforma constitucional, que modifica el artículo 69.3 y cuyo texto pasará ahora al Senado para aprobarse definitivamente y ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El apoyo definitivo del PP se ha desatascado después de que el PSOE haya permitido aprobar una enmienda a esta reforma constitucional para que la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso el Parlament balear.