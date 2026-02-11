Portas celebra el acuerdo del Congreso: "La realidad de Formentera requiere una voz propia"

Archivo - El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha valorado de manera muy positiva el resultado de la aprobación en el Congreso de la toma en consideración de la propuesta para lograr que Formentera tenga un senador propio y ha considerado que marca un punto de inflexión.

Según ha señalado, a pesar del resultado de la votación, son conscientes de que este paso es sólo el inicio de un proceso que requerirá de consenso y responsabilidad por parte de las fuerzas políticas y de las instituciones.

Cabe recordar que el Pleno del Congreso aprobó este martes la toma en consideración de la proposición de ley para reformar el artículo 69.3 de la Constitución con el objetivo de que Formentera tenga un senador propio.

Una comitiva institucional de Formentera, encabezada por el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, y el secretario de la institución, Ángel Custodio Navarro, estuvieron presentes en el Congreso.

En un comunicado, desde el Consell han señalado que Formentera es la única isla del Estado que no tiene representación propia en el Senado, a pesar de contar con instituciones propias y una realidad territorial diferenciada.

Además, según la institución insular, la isla afronta retos específicos como la triple insularidad o la dependencia del transporte marítimo, entre otros. Estas realidades "requieren de una voz propia y directa en Madrid capaz de defender los intereses de la Isla desde el conocimiento directo del territorio", han señalado desde el Consell.

El presidente insular ha reiterado que desde el Consell colaborarán en la iniciativa "con una actitud constructiva" y ha recordado que reformar la Constitución para que Formentera tenga senador "es un derecho que la isla tiene reconocido desde 2007".

El Consell ha insistido en que existe ahora "un antes y un después en una reivindicación largamente esperada, que apunta a una representación más justa, coherente con el papel del Senado como cámara de representación territorial, y más respetuosa con la singularidad de la Isla".