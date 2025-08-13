Portas reclama una actuación inmediata del Gobierno central ante la última oleada de pateras

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, con el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas. - CAIB - Archivo

FORMENTERA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha vuelto a reclamar una actuación inmediata por parte del Estado para gestionar la llegada de decenas de migrantes en las últimas horas.

Portas ha remitido un mensaje a la directora insular del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, para saber cómo están gestionando la llegada masiva de pateras y expresar su preocupación.

Así lo ha asegurado ante los medios de comunicación tras la última oleada de pateras llegadas a Formentera, con más de 200 migrantes a bordo.

Portas ha destacado la preocupación por esta oleada de pateras y la falta de recursos que colapsaron los servicios públicos en la Isla.

"Así no podemos continuar y pedimos una actuación inmediata por parte de la administración competente, que es el Estado", ha dicho Portas, recordando que en estas pateras han viajado 13 menores no acompañados.

El presidente ha afirmado que, con las últimas llegadas, el Consell puede tutelar ahora a más de 150 menores migrantes no acompañados.

Entre otras cosas, el presidente ha lamentado que en estos últimos días los migrantes deben ser atendidos sin poder contar con la asistencia inicial de la Cruz Roja, "que debería estar", y con multitud de pateras que, antes de llegar a tierra, no son interceptadas.

Portas ha pedido al Gobierno que se desplace a la isla para ver qué está pasando; también a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que recientemente estuvo en Ibiza, pero que no visitó Formentera "y cuando ves las cosas con tus ojos es más fácil poder intervenir de la manera que toca".

Sobre la carpa que debía instalarse en el puerto de la Savina para atender a los migrantes, Portas ha lamentado que todavía no ha sido montada y tampoco se está ejecutando el convenio con Cruz Roja para la primera atención humanitaria a los migrantes.

"Ayer no tenían ni agua estas personas. Hoy es lo mismo, no hay carpa ni Cruz Roja", ha reiterado.