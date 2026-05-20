Los portavoces del Parlament se volverán a reunir el viernes para incorporar la ley ómnibus al orden del día del pleno

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlament se volverán a reunir el viernes para debatir si incorporan el proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos, más conocida como ley ómnibus, al orden del día de la próxima sesión plenaria.

Lo ha informado el diputado por Unidas Podemos, José María García, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que ha tenido lugar este miércoles.

La Comisión de Hacienda y Presupuestos dio el último paso previo a que la ley sea elevado al pleno con la incorporación de las últimas enmiendas al dictamen.

No obstante, ha dicho García, todavía no se ha oficializado el dictamen, así que por el momento no se ha podido incorporar el debate de la ley ómnibus al orden del día.

Una cuestión que, si no hay sorpresas, sí que podrá hacerse efectivo en la Junta de Portavoces extraordinaria convocada para el viernes.