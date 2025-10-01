PortsIB abre este miércoles el plazo para solicitar nuevas autorizaciones temporales de amarres en base

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha abierto este miércoles el plazo para solicitar nuevas autorizaciones temporales en base de lista 7ª dirigidas a los titulares de autorizaciones vigentes que expiran el 31 de diciembre, que permanecerá abierto hasta ese mismo día.

De acuerdo con el Decreto 11/2011, de 18 de febrero, la nueva solicitud corresponde a los titulares de autorizaciones temporales de uso de amarres en diferentes instalaciones portuarias como 28 puestos de amarre en Andratx, 29 en Banyalbufar, 5 en Sant Elm, 113 en Ciutadella, 63 en Fornells, 39 en Portocolom y 221 en Sant Antoni de Portmany.

Según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en un comunicado, las solicitudes estarán disponibles en la sede electrónica de PortsIB y se podrán presentar en sus oficinas centrales, en Palma. La entidad recomienda realizar el trámite de forma telemática.

El Govern ha recordado que aquellos titulares de autorizaciones que no ejerzan su derecho preferente dentro del plazo establecido perderán el puesto de amarre asignado, procediéndose al desalojo.