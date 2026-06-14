PortsIB declara abandonadas ocho pateras y siete motores localizados en Portocolom y la Colònia de Sant Jordi - CAIB

PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha declarado el abandono de ocho pateras y siete motores localizados en los puertos de Portocolom y la Colònia de Sant Jordi, una vez finalizado el procedimiento administrativo previsto en la Ley de Puertos.

La resolución afecta a embarcaciones que permanecían en las instalaciones portuarias sin que hubiera sido posible identificar a sus propietarios o responsables, según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en una nota de prensa.

El ente portuario abrió los correspondientes expedientes y publicó los anuncios oficiales previstos por la normativa, aunque no se presentaron alegaciones ni reclamaciones de titularidad dentro de los plazos establecidos.

En concreto, la declaración de abandono afecta a una embarcación y un motor localizados en Portocolom y a siete embarcaciones y seis motores situados en la Colònia de Sant Jordi.

Todos estos bienes habían sido retirados previamente de los espacios de uso portuario tras ser detectados sin identificación suficiente y sin que existiera constancia de un titular que pudiera hacerse cargo de ellos, ha explicado la Conselleria.

Con esta resolución, PortsIB culmina la tramitación administrativa necesaria para incorporar estas embarcaciones y motores abandonados a su patrimonio, de acuerdo con lo establecido en la normativa portuaria autonómica.

La declaración de abandono permite, además, liberar espacio en los puertos afectados y garantizar una gestión más eficiente del dominio público portuario.

Así, las pateras serán trasladadas a las instalaciones de Son Tous para su custodia, donde permanecerán a disposición de PortsIB para las actuaciones posteriores que correspondan conforme a la legislación vigente.