PortsIB destina 1,18 millones de euros a la gestión de materiales de dragado

Archivo - Un puerto de Baleares. - CAIB - Archivo

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha aprobado el expediente de contratación, el gasto y los pliegos para la planificación estratégica para la gestión de materiales procedentes de dragados de las instalaciones del sistema portuario de Baleares.

El presupuesto de licitación asciende a 1,18 millones de euros, con 181.500 euros para este año y poco más de un millón para el que viene, y la duración prevista del contrato es de 20 meses.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, el contrato incluye la elaboración de una planificación estratégica que permita anticipar y optimizar las actuaciones de dragado en los puertos de gestión directa.

También contempla la redacción de proyectos específicos que aseguren la correcta ejecución de estas obras, esenciales para el mantenimiento de la operatividad portuaria.