PortsIB estrena una nueva página web más intuitiva y accesible

Puerto de PortsIB - CAIB

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha puesto en marcha su nueva página web, un portal renovado que mejora la accesibilidad, la navegación y la experiencia de los usuarios.

La nueva plataforma está diseñada para facilitar una gestión más ágil, segura y eficiente de la información, según ha señalado la Conselleria del Mar y Cilo del Agua en una nota de prensa.

Además, cuenta con una arquitectura optimizada, adaptada a los estándares actuales de accesibilidad y con medidas avanzadas de protección y mantenimiento.

Entre las principales novedades, la Conselleria ha destacado la incorporación de un chatbot asistencial inteligente, capaz de ofrecer atención inmediata, resolver dudas frecuentes y acompañar a los usuarios durante su navegación.

La plataforma también incluye un sistema de gestión multilingüe que permite ofrecer contenidos adaptados a distintos idiomas y públicos.

El nuevo diseño se ha desarrollado siguiendo la filosofía 'mobile first' --que prioriza su adaptación a dispositivos móviles-- y ofrece una navegación rápida, intuitiva y completamente adaptada a teléfonos móviles, tabletas y ordenadores.

Por otro lado, la Conselleria ha indicado que la renovación visual refuerza la identidad corporativa de PortsIB y proyecta una imagen "más actual, profesional y atractiva".

Además del rediseño gráfico, se ha llevado a cabo una profunda reestructuración de los contenidos para hacerlos más claros, directos y fáciles de consultar, favoreciendo una experiencia de usuario más sencilla y eficiente.