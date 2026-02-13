PortsIB inicia el concurso para adjudicar la concesión de los pantalanes y puntos de fondeo del puerto de Andratx

Archivo - Puerto de Andratx. - CAIB - Archivo

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de PortsIB, ente público dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha acordado el inicio del procedimiento de licitación de la concesión administrativa para la realización de obras y la explotación de la instalación náutico-deportiva integrada por tres pantalanes y 121 puntos de fondeo en el puerto de Andratx.

La instalación objeto de concesión está conformada por dos pantalanes flotantes con 114 amarres, un pantalán en el Moll Nou con 22 amarres, y un total de 121 boyas distribuidas entre la zona norte (57 unidades) y la zona sur (64 unidades), con capacidad para embarcaciones de entre 6 y 20 metros de eslora, según ha indicado la Conselleria en nota de prensa.

El acuerdo permite poner en marcha un concurso público para seleccionar la oferta más ventajosa, garantizando la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades entre los operadores interesados.

Esta tramitación se enmarca en lo establecido por la Ley 10/2005, de puertos de Baleares, que prevé el otorgamiento de concesión administrativa para el uso del dominio público portuario cuando implica explotación y ejecución de obras.

Con esta decisión, PortsIB avanza en la planificación y ordenación del puerto de Andratx, reforzando un modelo de gestión transparente y competitivo que permita optimizar los servicios portuarios y garantizar una explotación adecuada de las instalaciones de competencia autonómica.