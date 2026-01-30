PortsIB inicia el procedimiento de adjudicación de siete amarres de base en s'Oberta (Muro). - CAIB

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB), ente público dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha iniciado el procedimiento para asignar los amarres de base de lista séptima disponibles en la instalación portuaria de s'Oberta, en el término municipal de Muro, de acuerdo con el turno establecido en la lista de espera actualizada.

Actualmente, la instalación dispone de siete puntos de atraque que se pondrán a disposición de las personas solicitantes, con esloras comprendidas entre cuatro y seis metros y una manga máxima de 2,42 metros, según ha explicado la Conselleria en nota de prensa.

Las plazas se ofrecerán teniendo en cuenta las características indicadas en las solicitudes y respetando estrictamente el orden de la lista de espera.

A partir de la publicación de este acuerdo, no se podrán modificar las solicitudes incluidas en la lista de espera, que será la referencia para la asignación. En el caso de las solicitudes genéricas, a las personas interesadas se les ofrecerán todas las plazas disponibles cuando llegue su turno.

Con esta actuación, PortsIB continúa avanzando en la gestión ordenada de los puntos de atraque en los puertos de titularidad autonómica, con criterios de transparencia, igualdad de oportunidades y adecuación a las necesidades reales de las personas usuarias.

El acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) y en la página web de PortsIB, con el objetivo de garantizar la máxima información a las personas interesadas.