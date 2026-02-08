PortsIB prorroga la conservación de los amarres y estructuras submarinas de puertos del Ponent de Mallorca

Archivo - Amarre en uno de los puertos de PortsIB. - CONSELLERIA DEL MAR Y CICLO DEL AGUA - Archivo

PALMA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB) ha aprobado la prórroga del contrato de servicios de conservación integral de los sistemas de amarre y de las estructuras submarinas de los puertos de gestión directa de la zona del Ponent de Mallorca.

El contrato, formalizado inicialmente el 27 de octubre de 2021 con la empresa Servicios Profesionales Submarinos, contempla esta prórroga por un periodo de poco más de un año hasta el final de 2026, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de la contratación.

En un comunicado, la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua ha explicado que el importe total de la prórroga asciende a cerca de 156.000 euros, de los que poco más de 27.000 euros corresponden al IVA. El gasto se distribuye en dos anualidades, con algo más de 6.000 euros en 2025 y casi 150.000 euros en 2026.

El responsable del contrato ha informado favorablemente sobre la ejecución del servicio, que se ha desarrollado de manera "satisfactoria", lo que ha motivado la propuesta de prórroga para "garantizar la continuidad del mantenimiento y la conservación de los sistemas de amarre y de las estructuras submarinas".

"Esta actuación asegura el correcto funcionamiento, la seguridad y la operatividad de las infraestructuras portuarias del Govern", han remarcado.