PortsIB tramita la declaración de abandono de 26 pateras y 12 motores depositados en puertos autonómicos

Pateras abandonadas. - CAIB

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

PortsIB, entidad dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, tramita la declaración de abandono de un total de 26 embarcaciones tipo patera y 12 motores depositados en puertos de competencia autonómica.

Estas actuaciones permitirán liberar espacio y garantizar la disponibilidad y operatividad de las instalaciones portuarias, han indicado en un comunicado.

Por una parte, PortsIB ha declarado el abandono de dos pateras y un motor procedentes del puerto de la Colònia de Sant Jordi, identificados con los códigos 38/2025 y 39/2025.

El procedimiento se inició en octubre de 2025 y, ante el desconocimiento de la titularidad de las embarcaciones, las resoluciones se publicaron en el Boletín Oficial del Estado y en el BOIB.

Una vez transcurrido el plazo establecido sin que ningún interesado presentara alegaciones, PortsIB ha resuelto declarar su abandono por la falta de matrícula o de datos suficientes para identificar a su titular o consignatario. Las dos embarcaciones y el motor se trasladarán a las instalaciones de Son Tous para su guarda y custodia.

Paralelamente, PortsIB ha iniciado un segundo procedimiento para declarar el abandono de otras 24 pateras y 11 motores, identificados con los códigos 20/2025, 23/2025, 29/2025 y del 33/2025 al 53/2025. Estas embarcaciones fueron remolcadas o depositadas por Salvamento Marítimo en diferentes puertos de competencia autonómica.

En este caso, tampoco consta ninguna matrícula ni información suficiente que permita determinar su titularidad. La falta de espacio en los recintos portuarios hace necesario trasladar las embarcaciones y los motores a Son Tous mientras se completa la tramitación administrativa.

La resolución de inicio se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el BOIB. Los posibles interesados dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para examinar el expediente, presentar alegaciones y proponer las pruebas que consideren pertinentes. La resolución también se comunicará a la Delegación del Gobierno.

La normativa portuaria establece que PortsIB puede declarar abandonadas las embarcaciones y otros bienes situados en la zona de servicio de los puertos cuando no dispongan de matrícula o de datos que permitan identificar a sus propietarios y se encuentren sin la autorización correspondiente.

Una vez declarado el abandono, los bienes podrán venderse mediante subasta pública si conservan valor económico o destruirse cuando su estado o razones de seguridad así lo hagan necesario.