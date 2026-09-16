El PP acusa al Gobierno central de despreciar a Menorca al no contemplar una nueva torre de control en el DORA

Archivo - El senador del PP Cristóbal Marqués. - PP - Archivo

MENORCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha criticado este miércoles el "grave incumplimiento" del Gobierno central después de que el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031 haya dejado fuera la construcción de una nueva torre de control en el aeropuerto de Menorca, pese a existir un acuerdo aprobado por unanimidad en la Comisión Mixta de Insularidad de las Cortes Generales que reclamaba expresamente su incorporación.

El presidente del PP de Menorca y senador, Cristóbal Marqués, ha considerado que lo ocurrido es "una falta de respeto institucional y un desprecio absoluto hacia Menorca y hacia un acuerdo de las propias Cortes Generales".

En esta línea, los 'populares' han instado al Gobierno central a solicitar a Aena la inclusión, dentro del nuevo DORA 2027-2031, de la construcción de una torre de control tradicional en el aeropuerto de Menorca. Desde el PP han recordado que la propuesta fue aprobada por unanimidad el pasado 17 de marzo, también con el voto favorable del PSOE.

"El secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal, levantó la mano para votar a favor de la nueva torre de control y ahora el Gobierno central la deja fuera del DORA. Ha engañado a todos menorquines", ha remarcado Marqués.

En este sentido, el senador del PP ha reclamado a Mercadal que explique públicamente qué piensa hacer ante esta decisión del Gobierno.

"Queremos saber qué va a hacer ahora el PSOE de Menorca. ¿Va a pedir explicaciones al Ministerio de Transportes? ¿Va a pedir explicaciones a Pedro Sánchez? ¿Va a reclamar que se incluya la nueva torre? ¿O simplemente van a agachar otra vez la cabeza ante Madrid y a aceptar que incumpla lo que ellos mismos votaron en el Senado?", ha añadido el senador.

Para el PP, el incumplimiento resulta todavía más grave por el estado de la actual torre de control. Las recientes filtraciones de agua han vuelto a poner de manifiesto las deficiencias de una infraestructura esencial para el funcionamiento del aeropuerto, según han indicado. "¿Qué más tiene que pasar en la actual torre para que el Gobierno central entienda que Menorca necesita una solución definitiva?", se ha preguntado Marqués.

"Estamos hablando de una infraestructura estratégica y de garantizar la seguridad y la plena operatividad del aeropuerto. El Gobierno central conoce perfectamente los problemas, tiene encima de la mesa una solución aprobada por unanimidad y aun así ha decidido no ejecutarla", ha subrayado también el senador.

Marqués ha recordado que Menorca ya tuvo que movilizarse para frenar la sustitución de la torre física por un sistema de control virtual. "Primero conseguimos que el Gobierno central desistiera del proyecto fallido de torre de control virtual. Después conseguimos que todos los partidos, incluso el PSOE, votaran juntos a favor de construir una nueva. Y ahora, pretende hacer como si aquel acuerdo nunca hubiera existido", ha añadido.

El 'popular' ha recalcado que no permitirán que el acuerdo acabe guardado en un cajón. "Si el Gobierno central pensaba que aprobando el DORA sin la torre nos íbamos a olvidar, se equivoca. Vamos a exigir explicaciones y vamos a seguir reclamando su construcción hasta que cumplan con Menorca", ha insistido el senador.

"Necesitamos un aeropuerto moderno, seguro y preparado para el futuro. No puede ser que haya 170 millones para invertir en el aeropuerto y no se dé respuesta a una infraestructura tan importante como una nueva torre de control. No podemos seguir aceptando que Menorca sea siempre la última en las prioridades del Gobierno central. El presidente, Pedro Sánchez, debe rectificar y el PSOE de Menorca debe explicar por qué permite que se incumpla aquello que ellos mismos votaron", ha concluido Cristóbal Marqués.