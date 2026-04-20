El PP acusa al PSOE de "intoxicar" sobre el centro de atención a mujeres víctimas de violencia sexual en Eivissa

EIVISSA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP del Consell de Eivissa ha lamentado la "mala fe" demostrada por los socialistas que han "intoxicado con falsedades" la puesta en marcha del centro de crisis 24 horas para atención a mujeres víctimas de agresión sexual.

En un comunicado, desde el PP han asegurado que este servicio ha sido puesto en marcha por la formación popular, "y eso es lo que le pica a los socialistas".

"Decir que se pone en marcha sin cumplir la ley, a parte de una falsedad, es una irresponsabilidad, ya que lanza un mensaje de preocupación a las mujeres que pudieran usar y confiar en este servicio", han asegurado los 'populares', reiterando que, según indica la ley, tiene un servicio de atención 24 horas al día, siete días a la semana. "El servicio no queda ni quedará desatendido", han asegurado.

Por ello, los 'populares' han pedido a los socialistas que "se dejen de soflamas y llamativos titulares que lo único que buscan es dañar a un servicio y a unos profesionales que están trabajando, ya desde hace semanas, atendiendo a todos y cada uno de los casos que están llegando al Espai Savina".

"Si esa es la idea que tienen los socialistas de trabajar por el bien común, que se lo hagan mirar, porque son incapaces de aceptar las cosas bien hechas por el mero hecho de que sean del PP", han concluido.