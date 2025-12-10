El PP advierte de la posibilidad de que Koldo "tire de la manta" y apunte directamente a Armengol

El exasesor Koldo García. - Carlos Luján - Europa Press

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha señalado este miércoles que "ha ocurrido lo que era inevitable", en relación a la posibilidad de que el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, "empezara a tirar de la manta" en relación al caso mascarillas y al caso PCR en Baleares.

En declaraciones a los medios, Sagreras ha subrayado que las últimas informaciones apuntan directamente a la participación de la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, en la compra de pruebas diagnósticas "por indicación propia" a la empresa EuroFins Megalab, vinculada al empresario Juan Carlos Cueto y al círculo del señor Aldama.

"Koldo ha empezado a hablar y ya señala directamente a Armengol. Y creemos que esto no es más que el comienzo", ha advertido el popular.

El portavoz ha recordado que el PP ha reclamado en múltiples ocasiones explicaciones al PSIB sobre estas operaciones durante la pandemia.

"No pediremos explicaciones una vez más", ha afirmado Sagreras, "pero ahora, puesto que el PSIB nunca las ha dado, quien las dará será el señor Koldo García".

El PP considera que las revelaciones del exasesor confirman la necesidad de esclarecer completamente la gestión y los criterios que guiaron las adjudicaciones y compras realizadas por el anterior Govern de Armengol durante la crisis sanitaria, y exige al PSIB "cesar en el silencio y asumir responsabilidades políticas".

HUELGA DE MÉDICOS

Por otra parte, el 'popular' ha denunciado que la huelga de médicos que afecta a toda España y que vive su segundo día es consecuencia directa del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para el 'popular', se trata de un texto "nacido desde la imposición" y que "supone un retroceso para los profesionales sanitarios y dificulta las políticas que comunidades como Baleares están implementando para atraer y retener talento médico".

Así, Sagreras ha explicado que "mientras el Govern de Marga Prohens trabaja para mejorar las condiciones de los profesionales y reducir las listas de espera tanto en operaciones como en consultas", la huelga provocó solo ayer la anulación de 200 pruebas radiológicas, 80 pruebas diagnósticas y 72 operaciones en las Islas.

"Cada una de estas anulaciones y todas las que se produzcan mientras el Ministerio no dé una respuesta a los profesionales para desconvocar la huelga son responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE y de Sumar", ha afirmado.

Asimismo, el portavoz de los 'populares' ha destacado que el Govern balear "ha planificado y activado un plan de contingencia para afrontar la ola de gripe", mientras que "el Gobierno de España permite una huelga cuyos efectos recaen directamente sobre los pacientes de urgencias, tanto en Baleares como en el resto de España".