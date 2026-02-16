El PP apoya a los médicos en huelga: "Cada cita anulada será responsabilidad de Pedro Sánchez"

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras. - PP

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha trasladado su apoyo a los médicos de Baleares que este lunes comienzan una huelga en contra del Estatuto Marco y ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "cada cita y operación anulada" a consecuencia de los paros.

En la rueda de prensa previa al pleno, el portavoz 'popular' en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha exigido al PSIB y a MÉS que "dejen de mirar hacia otro lado" y exijan a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "rectifique de inmediato".

"Si Sánchez no es capaz de reconducir el conflicto, debe cesar a la ministra", ha reclamado Sagreras, quien ha criticado que el texto del Estatuto Marco nace "desde la imposición y sin consenso con los profesionales sanitarios".

El 'popular' ha defendido la gestión del Govern balear que "está invirtiendo más que nunca en sanidad, recuperando la carrera profesional y los pluses de difícil cobertura, reforzando plantillas e incorporando recientemente un quinto oncólogo en Ibiza, cuando con el PSOE solo había uno".

Por otro lado, en relación con las preguntas que MÉS y Vox harán a la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre cuestiones lingüísticas, el 'popular' ha reiterado que su formación "defiende siempre el bilingüismo cordial".

"Son casos particulares que no afectan a una casuística general", ha dicho Sagreras preguntado por las agresiones lingüísticas que denunicarán los ecosoberanistas.

Por otro lado, Vox preguntará "hasta cuándo" seguirá la "inmersión lingüística" en las aulas. En este sentido, el portavoz ha reiterado que el Govern tiene como línea roja la ley de normalización lingüística.

"En estos momentos no hay ningún punto encima de la mesa que sea susceptible de estas polémicas ni una negociación que vaya más allá", ha concluido.