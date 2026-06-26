El PP asegura que los cambios normativos son para regular es Trenc por decreto y critica la "hipocresía" de PSIB y MÉS

Archivo - Parque Natural Maritimoterrestre es Trenc-Salobrar de Campos. - CAIB - Archivo

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido que los cambios que introduce la ley de aceleración de proyectos estratégicos sirven para equiparar el Parque Natural es Trenc a otros 12 parques y que sus instrumentos de gestión se puedan tramitar vía decreto, por lo que ha calificado de "absoluta hipocresía" que PSIB y MÉS per Mallorca "alimenten el bulo de la desprotección".

Con estos términos se ha expresado la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, quien ha acusado a estos partidos de modificar la ley para conservación de espacios de relevancia ambiental (LECO) para regular por decreto los espacios naturales de Baleares.

En una nota de prensa, ha recalcado que es lo único que ha hecho este Govern es "adaptarse" la modificación promovida por PSIB y MÉS, al tiempo que ha recalcado que es "falso" que se haya "desprotegido" o se "vaya a desproteger" el Parque Natural de es Trenc.

Durán ha señalado que PSIB y MÉS fueron quienes aprobaron en febrero de 2023 una modificación de la LECO para que los espacios naturales "pasaran a modificarse a través de decreto".

"Con esa ley introdujeron hasta tres modificaciones con las que establecieron que los espacios naturales se declaraban por decreto, del mismo modo que la modificación de los instrumentos de planeamiento de estos espacios", ha detallado.

Por eso, ha ironizado con ahora estas formaciones se manifiesten por la regulación de los espacios naturales cuando "fueron los primeros en promoverlo". En ese sentido, ha reprochado a PSIB y MÉS que "recurran directamente a bulos y mentiras" y lo ha atribuido a la "desesperación por las últimas encuestas".

"Ahora ya no hacen oposición a lo que hace el Govern, sino a lo que ellos dicen que hará. Es un discurso del miedo que ya utilizaron en la anterior campaña electoral y que no solo no les funcionó, sino que demostró ser mentira", ha zanjado.