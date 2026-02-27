El PP asegura que el Consell de Mallorca trabaja en limitar la entrada de vehículos pero no quiere una ley "improvisada"

Archivo - Vehículos circulando por la carretera Ma-19 de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha indicado que el Consell de Mallorca trabaja para aprobar una proposición de ley para regular la entrada de vehículos en la isla, aunque ha recalcado que no quieren una norma "improvisada para salir del paso", sino una regulación "sólida que perdure a lo largo de las legislaturas".

El portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori, ha apuntado que aspiran a un texto "consensuado" con todos los sectores y agentes implicados, con los municipios y con la sociedad civil, con "vocación de permanencia y seguridad jurídica", según ha explicado el PP en un comunicado.

Vallori ha respondido de esta manera a las acusaciones del PSIB relativas a este tema, a los que achacado la "saturación viaria" y la "falta de regulación" de la entrada de vehículos durante las legislaturas anteriores.

Al mismo tiempo, ha ironizado que "no se entiende" por qué el PSIB ahora tiene "tanta prisa" para aprobar un borrador cuando durante la pasada legislatura "ni siquiera se atrevió a hacer el estudio de carga". "Tuvieron ocho años y no hicieron absolutamente nada", ha reprochado.

Por otro lado, ha recordado que entre los años 2017 y 2023 la entrada de vehículos en Mallorca aumentó un 108% "sin que el gobierno de Catalina Cladera impulsara ninguna regulación, ni ningún estudio serio de capacidad de carga".

En ese sentido, ha reprobado que el anterior equipo de gobierno del Consell de Mallorca no hiciera "ni un estudio, ni una propuesta, ni tomara ninguna decisión valiente" pero "ahora pretendan dar lecciones".

El portavoz adjunto del PP ha mencionado las palabras del exconseller insular de Movilidad Iván Sevillano, quien, a su manera de ver, "llegó a responsabilizar los mallorquines de la saturación viaria por coger el coche incluso para ir a comprar el pan". "Este era el nivel de análisis del gobierno socialista mientras Mallorca se colapsaba", ha remarcado.

Desde el PP han insistido que la regulación de la entrada de vehículos es "necesaria" pero se tiene que hacer "bien" y con "consenso". Así, se ha remitido a las declaraciones del conseller insular de Territorio e Infraestructuras, Fernando Rubio, cuando dijo que quería una ley que "vaya de la mano del sector". "El consenso nunca es una excusa, es lo que impulsa las democracias", ha reiterado Vallori.

Por este motivo, ha sostenido que la proposición presentada por el PSIB no es más que "una copia apresurada y mal estructurada del texto", con "errores técnicos" y "planteamientos inviables".

"Han registrado un documento por correr e intentar marcar el relato político pero sin respetar ni los acuerdos plenarios, ni el trabajo técnico que se hace", ha afirmado.

En cuanto al carril Bus-VAO, el PP ha subrayado que, mientras gobierne el PP, "no se reinstaurará el Bus-VAO" y "mucho menos la chapuza que hizo el 'Pacte'".

Vallori ha recordado que el PP no está en contra de los carriles de alta ocupación "muy planificados" y técnicamente "justificados", sino que lo que rechazan es "pintar dos rayas en el asfalto y eliminar un carril de la autopista sin estudios rigurosos, al generar más atascos y mayor siniestralidad".

Además, ha explicado que los servicios jurídicos del Consell están estudiando la sentencia reciente porque consideran que presenta "incongruencias técnicas", por lo que "tiende la mano" a la DGT para llegar a soluciones técnicas "acordadas".