El PP de Baleares se compromete a "poner fin a las trabas que impiden a los jóvenes emprender" - PP

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP de Baleares al Congreso de los Diputados José Vicente Marí Bosó se ha comprometido a "poner fina las trabas que impiden a los jóvenes emprender" con menos cuotas y burocracia.

De este modo se ha expresado este lunes en un acto de precampaña celebrado en Manacor en el que también han estado presentes los candidatos 'populares' al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras, y al Ayuntamiento de la ciudad, Jaume Mut.

Marí Bosó, según ha informado el partido en un comunicado, ha reivindicado la necesidad de eliminar las trabas fiscales y burocráticas que dificultan poner en marcha un negocio.

"Hoy ser joven, autónomo y emprendedor es prácticamente una heroicidad en nuestro país. Nosotros queremos arreglar eso", ha afirmado tras un encuentro con jóvenes empresarios y autónomos para escuchar sus preocupaciones.

Marí Bosó ha advertido de las dificultades que afrontan las nuevas generaciones. En este sentido, ha señalado que la tasa de emancipación juvenil se sitúa en el 14,5%, mientras que el paro juvenil alcanza el 24,5%, frente al 15% de media europea.

Asimismo, ha destacado la importancia del trabajo autónomo en Baleares, con 109.000 afiliados que representan el 16,8% del mercado laboral. "Queremos decirles a todos los autónomos que cada mañana levantan la persiana y a los jóvenes que se atreven a poner en marcha un negocio que tienen al PP de su lado", ha dicho.

El candidato 'popular' ha asegurado que el partido, en caso de gobernar, impulsará un régimen de IVA franquiciado para los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros anuales, de manera que no tengan que repercutir este impuesto, y ha defendido la cuota cero durante el primer año de actividad ampliable al segundo.

"Queremos que los jóvenes que deciden emprender puedan dedicar sus esfuerzos a hacer crecer su negocio y no a pagar impuestos y superar obstáculos administrativos", ha insistido.

Marí Bosó también ha propuesto reducir de cuatro a dos las declaraciones fiscales anuales de los autónomos y establecer una única declaración para quienes acaben de iniciar su actividad, así como aportar mayor seguridad jurídica sobre los gastos deducibles y bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social para aquellos autónomos que contraten a su primer trabajador.

En materia de conciliación, ha defendido una bonificación del 100% de las cotizaciones de los autónomos que se reincorporen a su actividad después de haber sido padres o madres durante un periodo de dos años. "Ser autónomo tiene que ser compatible con un proyecto de vida, con la maternidad y la paternidad. Queremos que puedan mantener su negocio y, al mismo tiempo, decidir tener hijos", ha subrayado.

Finalmente, el 'número uno' de la lista del PP balear al Congreso de los Diputados ha destacado que "muchas de estas propuestas siguen la línea de las políticas impulsadas por el Govern de Marga Prohens".

"Tenemos que potenciar el trabajo autónomo, facilitar la creación de empresas y apoyar a quienes generan oportunidades y empleo. Ese es el compromiso del PP y de Alberto Núñez Feijóo con los jóvenes emprendedores de nuestras islas", ha concluido.