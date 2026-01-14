El PP de Baleares define la vivienda, la movilidad y la seguridad como sus prioridades estratégicas para 2026

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, reunida junto a los alcaldes y portavoces de los diez municipios más poblados de Baleares. - PP BALEARES

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha definido la vivienda, la movilidad, la seguridad y la simplificación y agilización administrativa como algunas de sus prioridades estratégicas de cara a 2026.

La presidenta del partido, Marga Prohens, ha reunido este miércoles a los alcaldes y portavoces de los diez municipios más poblados del archipiélago --un grupo que el PP llama G10-- para reforzar la coordinación política e institucional.

En el encuentro, según ha informado el PP de Baleares en un comunicado, se han fijado las prioridades estratégicas de cara a este año, entre las que figuran algunos de los principales retos de los municipios.

Los 'populares' han pues especial atención a cuestiones como la vivienda, la movilidad, la seguridad y la simplificación y agilización administrativa.

En el encuentro, además de la también presidenta del Govern, han participado la secretaria general del partido, Sandra Fernández; el coordinador general, Sebastià Sagreras; el presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés; la presidenta del PP de Menorca, Coia Sugranyes; y el presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí.

También los alcaldes de Palma, Jaime Martínez; de Marratxí, Jaume Llompart; de Calvià, Juan Antonio Amengual; de Ibiza, Rafa Triguero; de Santa Eulària, Carmen Ferrer; y de Llucmajor, Xisca Lascolas.

Asimismo, han estado presentes los portavoces o representantes de las juntas locales de Inca, Pedro Mas; de Manacor, Mateu Fullana; de Ciutadella, Juana Maria Pons; y de Maó, Virginia Victori.