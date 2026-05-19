El PP de Baleares pone la reducción de impuestos y más vivienda asequible entre sus objetivos para los próximos años

La coordinadora de la ponencia política del PP balear, Antònia Roca. - PP DE BALEARES

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha puesto la reducción de impuestos y de trámites burocráticos y la construcción de más vivienda asequible entre sus objetivos para los próximos años.

Son dos de las cuestiones que se desprenden de la ponencia política que los 'populares' refrendarán en su XVII Congreso autonómico, que se celebrará este sábado y que reelegirá a Marga Prohens al frente del partido.

La coordinadora de la ponencia política del PP balear, Antònia Roca, ha presentado este martes las principales líneas estratégicas plasmadas en un documento que, ha dicho, está pensado para dar respuesta a los retos de Baleares "desde la moderación, la gestión y la defensa de la identidad".

Roca, según ha informado la formación en un comunicado, ha asegurado que el proyecto del PP "defiende unas Baleares con identidad propia, orgullosas de lo que son y abiertas al futuro" y ha reivindicado "una política con menos ruido y más soluciones, centrada en las personas y no en la confrontación permanente".

En este sentido, ha subrayado que uno de los grandes ejes de la ponencia es la apuesta por "menos impuestos y menos burocracia", porque "las familias, los autónomos y las empresas necesitan una administración que facilite la vida y no que la complique".

"Defendemos herramientas para generar bienestar, prosperidad y oportunidades; una política fiscal que reconozca el esfuerzo y el trabajo, y una administración ágil y sencilla que ponga fin a los laberintos burocráticos", ha afirmado.

La coordinadora de la ponencia también ha destacado el compromiso del PP con "más vivienda asequible para la gente de aquí", especialmente para jóvenes y familias que quieren desarrollar su proyecto de vida en las islas.

"Garantizar una vivienda es garantizar futuro en Baleares", ha señalado Roca, quien ha defendido medidas para incrementar la oferta de vivienda, agilizar las políticas públicas en esta materia y dar seguridad y confianza al mercado del alquiler.

Asimismo, la también vicepresidenta primera del Consell de Mallorca ha reiterado la "tolerancia cero con la okupación" del su partido y la necesidad de impulsar "ayudas reales para emanciparse y progresar".

Otro de los pilares del documento político, ha proseguido, es la transformación del modelo económico del archipiélago hacia un modelo "más sostenible, competitivo y pensado para la gente".

Roca ha explicado que el PP apuesta por "un nuevo liderazgo turístico compatible con la calidad de vida de los residentes", así como por la innovación, la diversificación económica, el fortalecimiento de la industria, el sector náutico, el sector primario y el apoyo a autónomos y emprendedores.

También ha destacado la defensa de unos servicios públicos de calidad, poniendo "la salud siempre en primer lugar", junto con una educación basada en el mérito, la excelencia y la libertad educativa, así como unos servicios sociales "ágiles, humanos y eficaces".

Finalmente, la coordinadora de la ponencia ha puesto en valor la denominada "Agenda Balear" y ha reclamado "más inversiones en movilidad, conectividad y transporte", así como una política migratoria "ordenada, legal e integrada, que garantice la convivencia y la cohesión social".

La ponencia política ha aceptado 45 enmiendas y se han transaccionado otras 29 de un total de 81 presentadas al texto que será votado el sábado 23 de mayo en la cita congresual.