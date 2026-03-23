El PP califica como "ataques infantiles e injustos" las críticas de la izquierda por la ausencia de Prohens

Los portavoces del PP en el Parlament, Marga Durán y Sebastià Sagreras, en rueda de prensa - PP

PALMA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha calificado como "ataques infantiles" las críticas de MÉS per Mallorca y el PSIB contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, por continuar con su viaje a República Dominicana y Punta Cana.

"He sentido vergüenza ajena de la necesidad de la izquierda de hacer demagogia y populismo", ha sostenido este lunes en la rueda de prensa previa al pleno.

A su criterio, las críticas de ambos grupos, que consideran que Prohens tendría que estar en Baleares con motivo del impacto económico del conflicto en Oriente Medio, son "infantiles" e "injustos" y que buscan la "crítica fácil".

En concreto, ha hecho referencia a un vídeo publicado en redes sociales de la presidenta del Govern bailando bachata. "Prefiero a una presidenta que en las reuniones en las casas regionales empatiza con nuestra gente allí, que a una presidenta que hacía otras cosas que bailar y con un equipo que más que bailar posiblemente se echaban a la bebida en el Hat Bar durante la pandemia", ha dicho.