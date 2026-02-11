El PP de Calvià reúne a 120 afiliados para preparar las elecciones de 2027

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, da un discurso frente a un grupo de afiliados y simpatizantes del PP en el hotel Albatros Barceló de Illetes, a 10 de febrero de 2026. - PP DE CALVIÀ

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Calvià ha celebrado una junta local a la que han acudido 120 afiliados y simpatizantes, en la que el partido ha reivindicado su compromiso a volver a ganar las elecciones locales previstas en marzo de 2027.

A este acto, celebrado este martes en el hotel Albatros Barceló de Illetes, ha acudido la vicepresidenta segunda del Govern, Antonia Maria Estarellas, quien ha avalado la gestión del alcalde 'popular' del municipio, Juan Antonio Amengual, desde su llegada al ayuntamiento en 2023.

En este evento, Amengual ha resaltado medidas que el gobierno municipal ha realizado durante este mandato, como las obras de reforma en Magaluf o los proyectos de desestacionalización para paliar los efectos de la temporada baja en la localidad.

También ha subrayado las inversiones realizadas en infraestructuras con la colaboración de otras instituciones que, según el mandatario 'popular', han terminado con el déficit que existía en obras públicas, como carreteras, centros educativos, o instalaciones deportivas.