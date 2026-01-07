El PP censura la negativa del Gobierno central a mantener el IVA reducido de diversos alimentos

Archivo - Foto de recurso de alimentos. - CONSELLERIA DE FAMILIAS - Archivo

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado que el Gobierno central haya rechazado su propuesta de mantener un IVA reducido en distintos alimentos para este 2026.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha criticado que mientras el Gobierno se dedica a "subir impuestos", las familias de Baleares "pagan cada vez más por sentarse a la mesa".

En un comunicado, Sagreras ha señalado que esta situación "no es casual ni inevitable", sino el "resultado directo" de una política fiscal que ha calificado de "equivocada" al "encarecer los productos básicos y castigar a las familias".

El representante parlamentario ha lanzado esta críticas después de que el Ejecutivo central haya decidido recuperar el IVA habitual de los alimentos de primera necesidad, lo que, a su manera de ver, "dispara el coste de la cesta de la compra".

En este contexto, ha recordado que el Parlament ya aprobó una iniciativa del PP para instar al Gobierno a mantener reducido el IVA de los alimentos básicos, como el pan, la leche, los huevos, las frutas, las verduras o el aceite de oliva, con el objetivo de "proteger a las rentas medias y bajas frente a la inflación".

"Desde Baleares se hizo lo que tocaba, que es defender a las familias. El preseidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo justo lo contrario, que es volver a subir impuestos y convertir la compra en más cara", ha señalado Sagreras.

Además, ha advertido que, cada subida del IVA, se traduce en "tickets de la compra más caros y menos margen para llegar a fin de mes".

El portavoz del PP ha hecho hincapié en que las familias con menos recursos son "las más perjudicadas", ya que destinan "una mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos". "Subir el IVA de los productos básicos es castigar a quien menos tiene y poner en riesgo el acceso a una alimentación esencial", ha afirmado.

También ha reprochado a Sánchez su "falta de voluntad" para rectificar y ha recordado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llevado hasta en tres ocasiones al Congreso de los Diputados propuestas para bajar el IVA de alimentos como la carne, el pescado y los huevos, aunque "siempre con el rechazo del PSOE".

"Tres propuestas y tres negativas. Tres oportunidades perdidas para aliviar el bolsillo de las familias", ha lamentado, a lo que ha agregado que el Gobierno prefiere "hacer caja a costa de quienes llenan la nevera", antes que "ayudar a quienes llegan con dificultades a fin de mes".