El PP de Ciutadella acusa al equipo de gobierno de alentar una "caza de brujas" contra los vecinos y comerciantes

MENORCA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Ciutadella ha acusado este viernes al equipo de gobierno liderado por Més per Menorca, PSOE y Ciutadella Endavant de "intentar desviar la atención y alentar una caza de brujas contra los vecinos y comerciantes", tras sus declaraciones posteriores a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) sobre la peatonalización de Es Born, en lugar de asumir responsabilidades por su "nefasta" gestión.

La portavoz del PP de Ciutadella, Juana Mari Pons, ha recordado que "la justicia no ha cuestionado si Es Born debe ser peatonal o no, lo que deja claro el TSJIB es que el Ayuntamiento hizo las cosas mal, sin expediente, sin acuerdo formal y sin las garantías legales necesarias".

"Dicen que defienden el interés general, pero el interés general también es hacer las cosas bien. El interés general no puede ser la excusa para saltarse la ley", ha afirmado Pons. "Ahora piden consenso, cuando el año pasado dijeron que las firmas recogidas eran insignificantes e impusieron una peatonalización sin acuerdo. El diálogo y los acuerdos había que buscarlos antes de actuar, no ahora cuando la Justicia les ha sacado los colores", ha señalado.

El PP también ha cargado contra la actitud del equipo de gobierno hacia los vecinos y comerciantes que recurrieron. "No pueden señalar a vecinos para tapar su mala gestión. Es gravísimo intentar convertir en culpables a ciudadanos que únicamente ejercieron su derecho a acudir a los tribunales para exigir que las cosas se hicieran bien", ha denunciado Pons.

En este sentido, los 'populares' han considerado "especialmente preocupante" que el equipo de gobierno llegara a cuestionar públicamente por qué no se habían difundido los nombres de las personas demandantes. "El tripartito debería asumir errores, no señalar a ciudadanos. Un equipo de gobierno no puede enfrentar a vecinos por pensar diferente o por recurrir decisiones que consideran ilegales", ha afirmado la portavoz.

Juana Mari Pons ha asegurado que "la Justicia deja claro que no todo vale y que el problema no es peatonalizar es Born, sino hacerlo mal. El TSJIB no ha tumbado la peatonalización de Es Born, tumba la chapuza del tripartito de izquierdas".

Finalmente, ha declarado que el PP "estará muy pendiente de todo este proceso" después de que el equipo de gobierno haya anunciado que recurrirá la sentencia del TSJIB.

Pons ha explicado que el grupo municipal ya ha solicitado toda la información relativa a los costes que supondrá para las arcas municipales continuar adelante con este procedimiento judicial, incluyendo los gastos de abogado, procurador y demás servicios jurídicos vinculados al recurso. "Los ciutadellencs tienen derecho a saber cuánto costará seguir defendiendo una actuación que la justicia ya ha dejado claro que se hizo sin las garantías legales necesarias", ha concluido.