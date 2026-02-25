El PP en el Consell dice que pedir el DNI o NIE para la tarjeta de transporte es una medida "responsable"

EIVISSA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Partido Popular del Consell d'Eivissa ha asegurado que es una medida "responsable, legal y necesaria" el hecho de que para emitir un documento oficial la institución insular pida un DNI o un NIE.

De esta manera ha contestado a las críticas de la oposición, que ha denunciado ante el Defensor del Pueblo esta decisión del Consell.

Desde la institución han asegurado que el requisito "no es más que hacer cumplir el mismo que imponen los gobiernos socialistas en Cataluña, o incluso en el conjunto de España, a través de los bonos de transporte de Renfe".

"La evidente hipocresía de quienes exigen al PP de Ibiza lo que no son capaces de aplicar allá donde gobiernan, se suma a la flaqueza de los argumentos legales en los que basan su denuncia, alegando una supuesta discriminación en base a una serie de artículos de la Constitución que no tienen cabida aquí, pues no se ha establecido ningún requisito de raza o nacionalidad, sino de estatus administrativo. Cualquier persona que cumpla la Ley y obtenga la documentación en regla, puede acceder a las tarjetas de autobús y, por ende, a la gratuidad", ha explicado el PP.

También ha asegurado que el planteamiento de la oposición supone "no querer tener ningún cuidado por los recursos públicos, que no son más que la aportación que día a día hacen todos los ciudadanos para mantener los servicios públicos".

Por todo ello, el PP ha reiterado que la decisión es "responsable, legal y necesaria y pone de relieve que el PSOE y Podemos buscan el victimismo pensando en que van a ganar votos, negando incluso principios básicos como que la inmigración ha de ser regular y controlada para integrarse de verdad en nuestra sociedad".