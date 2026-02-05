El PP en el Consell de Mallorca defiende la propuesta para prohibir el burka y critica el "silencio" del PSIB

Archivo - La portavoz del Grupo Popular, Núria Riera - PP MALLORCA - Archivo

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Consell de Mallorca ha apoyado la iniciativa para pedir la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos --aprobada en el último pleno del Parlament-- y ha criticado el "silencio" del PSIB y del Gobierno de España.

La portavoz 'popular', Núria Riera, ha defendido que es una propuesta "valiente, clara y necesaria" que "sitúa en el centro la defensa de la libertad, la dignidad y la igualdad real de las mujeres".

"No se pueden seguir tolerando prácticas que son una forma de sometimiento, de control y de violencia silenciosa contra las mujeres", ha dicho.

Según Riera, no puede haber igualdad si una parte de la sociedad "vive oculta detrás de un velo integral". Así, ha subrayado que las instituciones tienen "el deber de proteger a las mujeres más vulnerables y de dar pasos adelante para garantizar la igualdad real y efectiva".

La formación ha destacado que defenderá esta propuesta en los ayuntamientos de la isla, ya que cuenta con una implicación coordinada del partido a nivel autonómico y municipal.

También ha criticado el "silencio" del Gobierno sobre el tema. "¿Qué hace el Gobierno de Pedro Sánchez ante esta realidad? ¿Dónde está la respuesta del PSOE? ¿Dónde está Francina Armengol, que ahora guarda un silencio absoluto? ¿Y qué dice Catalina Cladera, que se presentaba como una gran defensora de las mujeres?", ha dicho.

En esta línea, ha destacado que "mientras el Partido Popular actúa, el sanchismo calla" y que en países como Francia, Bélgica o Suiza estas prácticas están prohibidas. "Aquí se ponen de perfil para no molestar a según quién", ha añadido.

"Las mujeres merecen vivir en libertad, con dignidad y con igualdad de oportunidades, y esta batalla también debe darse desde las instituciones, nosotros no nos callaremos", ha concluido.