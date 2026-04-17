PP cree que el informe de la UCO es "la constatación de que Armengol abrió las puertas de Baleares a la trama corrupta"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha considerado este viernes que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) representa "la constatación" de que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, "abrió las puertas" de la comunidad "a la trama corrupta de Koldo".

En un comunicado, el coordinador general y portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha considerado que el informe "confirma lo que el PP lleva meses señalando: que Francina Armengol fue quien abrió las puertas de Baleares a la trama Koldo y facilitó los contactos clave para cerrar la compra de mascarillas falsas".

Así, el 'popular' ha asegurado que ya se conoce "la verdad" y es que "los primeros contactos de Koldo fueron directamente con Armengol, quien no solo le abrió las puertas, sino que puso a su disposición los contactos de la consellera y de los responsables de IbSalut para materializar la operación".

El portavoz también ha subrayado que el informe "desmonta" otra de las versiones mantenidas hasta ahora por la expresidenta dado que "se confirma que Armengol sí se reunió con Aldama en el Consolat de Mar, y no como un simple acompañante". "Fue una reunión en la que se le presentó un proyecto para la realización de test PCR en los aeropuertos", indican antes de añadir que Aldama accedió al Consolat con su propio vehículo, "con la mediación de Koldo".

"Al inicio de este escándalo se dijo que nadie del PSIB conocía a Koldo, pero ahora sabemos, a través del último informe de la UCO, que él mismo se refería a ellos como 'mis amigos de las islas', lo que deja en evidencia la falta de transparencia y las contradicciones constantes", ha dicho Sagreras.

Asimismo, el portavoz del PP ha puesto en valor la actuación del actual Govern del PP. "La investigación constata que toda la reclamación del dinero la ha impulsado el Govern del PP y que fue este quien, una vez conocida la trama corrupta, declaró la nulidad del contrato", ha declarado.

Finalmente, Sagreras ha exigido responsabilidades políticas inmediatas: "Armengol debe asumir responsabilidades de forma urgente. Estamos ante un caso gravísimo que afecta a la credibilidad de las instituciones y que demuestra una forma de actuar basada en la opacidad y el engaño", ha concluido.