El PP cree que la propuesta de financiación del Gobierno "ignora por completo la realidad" de Baleares

Archivo - El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en el Parlament - PP - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador y portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha asegurado este jueves que la propuesta del sistema de financiación autonómica que llevará este viernes el Gobierno central al Consejo de Política Fiscal y Financiera "ignora por completo la realidad de Baleares".

Según ha indicado el 'popular' en un comunicado, se llevará a votación una propuesta que "reduce el peso de la insularidad y no atiende ni al crecimiento poblacional, ni a la población flotante, criterios clave para la comunidad".

Sagreras ha recordado que el Gobierno central dijo que estaba dispuesto a negociar el sistema de financiación, pero "esta es una propuesta cerrada porque ya está acordada con Cataluña y por eso se han ignorado todas las demandas de Baleares".

Según ha dicho, el PP defendía una negociación multilateral, pero, según su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha engañado y hecho perder el tiempo a las CCAA, ignorando cualquier propuesta y finalmente mañana se votará la misma propuesta que se anunció el primer día".

"El PP seguirá defendiendo los criterios del crecimiento poblacional, de la población flotante, el coste de la vida o la insularidad, que cuentan con un amplio consenso social y político en las Islas", ha reivindicado antes de destacar en las últimas semanas sindicatos sanitarios o docentes se han pronunciado en este mismo sentido.