El PP critica que Sánchez haya venido a Baleares "con las manos vacías"

Archivo - El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en el Parlament - PP - Archivo

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Baleares en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, haya venido "otra vez" a la comunidad "con las manos vacías", tras constatar "la falta absoluta de avances esta legislatura en la agenda balear".

Así lo ha indicado en un comunicado en el que ha valorado la reunión de Sánchez con la presidenta del Govern, Marga Prohens. "La presidenta lleva tres años teniendo que repetir cada vez las mismas peticiones ante la falta de avances por parte del Gobierno", ha lamentado el 'popular'.

Según Sagreras, "lo único" que hay es una propuesta de financiación pactada con Cataluña y "que sigue castigando" a Baleares ya que no tiene en cuenta el crecimiento poblacional, ni la población flotante, ni el coste de la vida, y, además, "resta peso a la insularidad y sólo contempla la ordinalidad para Cataluña". Además, añade que se sigue "sin una propuesta para la renovación del Régimen Especial de Baleares, sin un convenio ferroviario y sin un convenio de carreteras".

Por otra parte, ha criticado Sánchez siga "sin alinear la gestión de los aeropuertos con la estrategia de límites y contención turística" de la comunidad. "Mientras el Govern ha limitado el número de plazas turísticas, ha prohibido nuevos pisos turísticos, ha reducido el techo de cruceristas y se está tramitando la limitación de entrada de vehículos y rent a car en las cuatro islas, el Gobierno, a través de Aena, sigue planteando incrementar a 36 millones los pasajeros a las Islas en 2031 y prevé una ampliación faraónica del aeropuerto de Eivissa", ha remarcado.

Finalmente, ha lamentado el "total abandono" del Gobierno ante la crisis migratoria que afecta la comunidad y que el presidente del Gobierno central continúe "mirando hacia otro lado, sin proteger las fronteras, sin luchar contra las mafias, sin poner más medios y sin una política exterior efectiva con los países de origen y de paso".