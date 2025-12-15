El PP cuestiona la retirada del presupuesto general de 2026 del Ayuntamiento de Maó del orden del día del pleno

MENORCA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Maó ha mostrado su sorpresa ante la retirada del orden del día pleno municipal de este lunes del presupuesto general de 2026 debido a la baja por enfermedad de la primera teniente de alcalde, Elena Costa.

"Respetamos cualquier situación personal o de salud, pero resulta difícil de entender que se retire un asunto tan relevante como los presupuestos municipales por la ausencia de una sola concejal, especialmente cuando el equipo de gobierno daba a entender que contaba con una mayoría suficiente para aprobarlos", han manifestado.

Así, los 'populares' han puesto en duda que los acuerdos necesarios para aprobar las cuentas públicas estén "cerrados". "Si existiera un acuerdo sólido con Ara Maó, la retirada de este punto del orden del día carecería de justificación política", han dicho.

Desde el PP han criticado que ni el alcalde, Héctor Pons, ni el PSOE se hayan puesto en contacto con su formación para abordar los presupuestos.

A su criterio, "este silencio sólo puede interpretarse de dos maneras: o bien el equipo de gobierno considera que tiene los apoyos garantizados, o bien los acuerdos no están tan cerrados como se pretende hacer creer".

En este sentido, han considerado que el alcalde "perdería toda credibilidad política" si, en el caso de que Ara Maó finalmente no apoyara los presupuestos, "pretendiera ahora buscar el respaldo del PP, después de haber ignorado cualquier posibilidad de negociación previa".

Con todo, desde el PP han reclamado "transparencia, responsabilidad y claridad política en un asunto tan esencial para el futuro de Maó como es el presupuesto general de 2026".